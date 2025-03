Papa Francesco: sciolta la prognosi, ma resta in ospedale

Dopo venticinque giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco non è più in pericolo di vita. I medici hanno annunciato che la prognosi è stata sciolta, evidenziando come il quadro clinico presenti miglioramenti consolidati, confermati sia dagli esami del sangue che dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Tuttavia, il Pontefice dovrà proseguire le cure in ospedale ancora per alcuni giorni.

Ventilazione notturna ancora necessaria

Nonostante i progressi, il Santo Padre continuerà a ricevere ossigeno attraverso ventilazione meccanica non invasiva durante la notte. I medici restano cauti, sottolineando che la broncopolmonite bilaterale da cui è affetto richiede un attento monitoraggio per evitare ricadute.

L’attenzione del mondo resta alta sulle condizioni di salute del Papa, mentre dalla Santa Sede si rassicura che il suo spirito resta forte e che continua a seguire da vicino gli impegni della Chiesa.

