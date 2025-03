Papa Francesco rompe il silenzio: messaggio audio ai fedeli

Dopo 21 giorni di ricovero, Papa Francesco ha inviato un messaggio audio ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro per il rosario quotidiano. “Vi ringrazio con tutto il cuore per le preghiere che state facendo per la mia salute – ha detto il Pontefice in spagnolo –. Sono con voi da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine si prenda cura di voi. Grazie”.

Il messaggio è stato diffuso all’inizio della preghiera serale, guidata dal cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. “Il Santo Padre ci ha inviato un saluto con la sua voce – ha annunciato il cardinale –. Un dono per tutti noi che gli siamo vicini con la preghiera”. Parole accolte con un lungo applauso dai presenti.

Condizioni stabili, il Papa riposa bene

Nel pomeriggio, il bollettino medico ha confermato condizioni cliniche stabili, senza episodi di insufficienza respiratoria. “Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue restano stabili. Non ha presentato febbre”. La prognosi, tuttavia, resta riservata.

Intanto, il Vaticano ha spiegato perché non siano state diffuse immagini del Pontefice. Si tratta di una scelta personale del Papa, sottolineano fonti della Santa Sede, aggiungendo che “ad alcuni non basterebbero nemmeno foto dall’ospedale”.

La notte è trascorsa tranquilla e Francesco, al 21° giorno di degenza al Gemelli, ha riposato bene. Il prossimo aggiornamento medico è atteso per sabato. Nel frattempo, il Pontefice ha alternato momenti di lavoro, preghiera e riposo, ricevendo l’Eucaristia prima di pranzo.

