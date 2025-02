Papa Francesco ricoverato al Gemelli per una bronchite persistente

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a nuovi accertamenti e proseguire le cure per una bronchite che non accenna a migliorare. La decisione è arrivata dopo che le terapie domiciliari non hanno dato i risultati sperati.

A fine giornata, la Sala Stampa vaticana ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni del Pontefice: “A seguito dell’acuirsi della bronchite di questi giorni ha effettuato accertamenti specialistici e ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami indicano un’infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete, presenta lieve alterazione febbrile”.

Nonostante il ricovero, Papa Francesco mantiene un atteggiamento sereno. “È di umore buono, ha anche letto qualche giornale”, ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Negli ultimi giorni, il Pontefice aveva già ridotto gli impegni, trasferendo gli incontri a Casa Santa Marta per limitare l’esposizione. Tuttavia, il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero, con la conseguente cancellazione degli eventi previsti per il Giubileo degli Artisti, tra cui l’udienza giubilare di domani, la messa domenicale e l’incontro a Cinecittà di lunedì.

La bronchite affligge il Papa da quasi due mesi e la sua salute aveva destato preoccupazione già domenica scorsa, quando aveva celebrato la messa in una Piazza San Pietro battuta dal vento. I farmaci somministrati a Casa Santa Marta, tra cui cortisone e terapie endovenose, non hanno prodotto miglioramenti, rendendo inevitabile il trasferimento in ospedale.

