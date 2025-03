Papa Francesco: quadro resta complesso, ma senza nuove crisi

Il quadro clinico di Papa Francesco resta delicato, ma non si sono verificate nuove crisi. Dopo la bronco-spasmo e il vomito di ieri, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina ha fatto colazione, bevuto il caffè e letto i giornali. Fonti vaticane precisano che non sono stati coinvolti altri organi, ma la prognosi resta riservata e il Papa non è ancora fuori pericolo. Il Santo Padre è al sedicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli e le sue condizioni continuano a essere monitorate con la massima attenzione.

