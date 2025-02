Papa Francesco: quadro clinico complesso, ricovero prolungato

Papa Francesco è affetto da un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie e la sua degenza al Policlinico Gemelli, iniziata venerdì mattina, “non sarà breve”. Lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede, comunicando gli esiti degli accertamenti effettuati fino a oggi.

Nonostante il quadro clinico complesso, il Pontefice mantiene un “buon umore”. Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha riferito ai giornalisti che Francesco “ha riposato bene, ha trascorso una notte tranquilla, ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura dei quotidiani”.

A causa del ricovero, il Papa non potrà partecipare al Giubileo dei diaconi previsto per domenica, anche se gli eventi in programma per il Giubileo proseguiranno regolarmente.

