Papa Francesco nomina cardinale Mons. Marcello Semeraro: la diretta su Antenna Sud.

Dalle 16.15 di sabato 28 novembre la Puglia seguirà la diretta dalla Basilica di San Pietro, condotta da Nicola Giampaolo e Alina Liccione.

È tutto pronto presso l’altare della Cattedra di San Pietro. Sabato pomeriggio, 28 novembre 2020, alle 16.00 in punto, Sua Santità Papa Francesco consegnerà la berretta cardinalizia, l’anello e il titolo a 13 nuovi porporati, 6 dei quali italiani. Tra questi il pugliese Mons. Marcello Semeraro, frutto e primizia della terra pugliese, nativo di Monteroni di Lecce, già Vescovo di Oria, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e Segretario del Sacro Collegio dei Cardinali.

Grande è stata l’emozione della redazione dell’emittente locale “Antenna Sud” nel ricevere l’autorizzazione ufficiale per seguire la diretta del Concistoro da parte della Sala Stampa Vaticana e il consenso in persona da parte di Mons. Semeraro nel rilasciare la sua intervista esclusiva e personale per la diretta che andrà in onda sui canali dell’emittente locale in contemporanea con la cerimonia religiosa per la nomina di 13 nuovi cardinali, presieduta da Papa Francesco.

La diretta sarà condotta da due presentatori d’eccezione: Nicola Giampaolo, Vaticanista e Alina Liccione. Oltre al prezioso intervento del Neo Cardinale Eletto Marcello Semeraro tante saranno le personalità di spicco ed gli esperti e gli studiosi che interverranno, in particolare alcuni Cardinali del Sacro Collegio, che prenderanno parte alla Cerimonia.

La diretta del Concistoro potrà essere seguita su Antenna Sud ed in streaming collegandosi al sito: www.antennasud.com