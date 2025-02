Papa Francesco, no febbre. Parametri stabili

Roma – Il quadro clinico del Santo padre è sempre quello “stazionario” al momento, ma in “lieve miglioramento soprattutto per quanto riguarda gli indici infiammatori”. La terapia antibiotica prosegue a ritmi serrati da parte dei medici del policlinico Gemelli che lo tengono sotto stretta osservazione. Il Santo Padre nonostante il riposo assoluto consigliato dai medici però è concentrato anche sul lavoro. Dal decimo piano che lo ospita prepara incartamenti, legge mail, nomina vescovi e risponde ai messaggi fanno sapere dalla Santa sede. Difficile stabilire quanto durerà il ricovero. In genere la terapia contro queste forme di polmonite bilaterale dura dagli 8 ai 10 giorni, ma saranno solo i medici a stabilirlo.

Delle scorse ore la visita blindattissima della Presidente del Consiglio che successivamente in una nota ha fatto sapere, di aver trovato il Papa vigile e reattivo.

Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo, ha affermato la Premier.

Dalla sala stampa vaticana fanno sapere che non si commentano le innumerevoli voci, o fake news, che si stanno susseguendo dal giorno del ricovero voci, che parlavano di un pontefice già deceduto. False notizie, fanno notare, che non fanno altro che rendere più difficile il lavoro di cronaca dei giornalisti. Del resto lo stesso Papa alla Premier pare abbia detto: “Qualcuno ha pregato perché andassi in Paradiso, ma il padrone delle Messe ha pensato di lasciarmi ancora qui!”.

La prudenza ad ogni modo è d’obbligo visto il quadro delicato e l’età del pontefice. Certo è che da evitare categoricamente ogni possibile fonte di stress e colpi d’aria

