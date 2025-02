Papa Francesco, “Lieve miglioramento”

Roma – Papa Francesco sta affrontando una situazione clinica critica. I timidi segnali di ripresa non sono sufficienti. È una prognosi che resta riservata seppur dalla santa sede fanno sapere che il santo padre è vigile, mangia regolarmente e non ha dolori.

Dall’ultimo bollettino medico si evince che non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme ed alcuni esami di laboratorio sono leggermente migliorati.

Bergoglio prosegue l’ossigenoterapia attraverso le cannule nasali anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti.

Quella che preoccupa i medici è però

l’iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato comunque sotto controllo.

I medici sono ad ogni modo cauti, l’età del santo padre non iuta la guarigione.

Intanto, continua il pellegrinaggio di tanti fedeli, in preghiera sotto le finestre del decimo piano del Gemelli

fiori, foto di Francesco e molti “biglietti” tra i quali spiccano i disegni colorati dei bambini.

“Siamo tutti con te”, giardini presto si legge nei messaggi lasciati sotto la statua di Giovanni Paolo II. Partita anche l’iniziativa Rosario in piazza san pietro, una vera e propria maratona di preghiera. Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio, si sono rotrovat tfa le mura vaticane insieme per il pontefice. Un modo per manifestare la vicinanza della Chiesa al Papa e ai malati”

