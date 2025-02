Papa Francesco, I medici del Gemelli: “Non è fuori pericolo, vuole che si dica la verità”

Roma – Non e’ un tradizionale bollettino medico. A distanza di una settimana dal ricovero parlano il professor Sergio Alfieri, capo dell’equipe medica che ha in cura il Pontefice, e il professor Luigi Carbone.

Il Papa ha sempre voluto che dicessimo la verità. La malattia cronica c’e, il Papa lo sa, ha detto: mi rendo conto che la situazione è grave ma piccoli miglioramenti ci sono. L’età di certo non aiuta la guarigione. Il Papa sottolinea Alfieri non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno, mette i naselli per un po’ di ossigeno, ma respira spontaneamente e si alimenta. “Il vero rischio è che i germi passino nel sangue” e a oggi fortunatamente non ci sono. Il Pontefice “sta rispondendo alle terapie” che sono state “potenziate” e “non cambiate” ma resterà qui ancora tutta la settimana prossima.

Il Papa, ha tempra non molla spiega il dott. Carbone prosegue le cure ed anche l’attività lavorativa compatibilmente alla malattia. Resta il veto assoluto alle visite e quello di non prendere neanche il minimo colpo d’aria. Intanto fuori l’ingresso principale del Gemelli c’è un via vai di fedeli che pregano e cantano per lui.

Resta “incertezza” sulla formula dell’Angelus di domenica. Potrebbe replicarsi la modalità della scorsa settimana quando Bergoglio ha diffuso il testo scritto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author