Papa Francesco: funerali alle 10 di sabato 26 aprile in San Pietro

La prima Congregazione generale dei cardinali ha fissato per le 10.00 di sabato 26 aprile i funerali di Papa Francesco, che saranno celebrati nella Basilica di San Pietro e presieduti dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Intanto, è stato reso noto che alle 9.00 di domani, mercoledì 23 aprile, la bara sarà traslata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Vaticana. La processione attraverserà Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, per poi entrare in San Pietro attraverso la porta centrale. La salma resterà esposta fino a venerdì per l’omaggio dei fedeli.

La premier Giorgia Meloni ha ricordato con commozione l’ultimo incontro con lui, avvenuto lunedì: «Mi ha detto: “ci rida su” — un consiglio che amava ripetermi spesso».

