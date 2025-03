Papa Francesco, “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta”

Roma – Ancora due episodi di insufficienza respiratoria acuta, per il Santo Padre causati da un’importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Santa sede. Sono state eseguite due broncoscopie ed e’ ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato.

Siamo ormai a 18 giorni. Mai nessun Papa è rimasto così a lungo ricoverato e le condizioni rimangono ancora critiche. Pochi miglioramenti alternati da ricadute che mettono a rischio la salute di Francesco

Si parla di settimane prolungate. Le ulteriori crisi hanno messo in forte allarme i medici, rendendo la questione Santa Marta urgente. Parliamo degli alloggi del Santo Padre. Prima di uscire dal Gemelli servirà infatti, attrezzare la residenza e dotarla di uno staff di specialisti. Ogni piccolo attacco senza un’adeguata assistenza medica potrebbe essere fatale.

La preghiera continua.

Molti fedeli continuano a portare fiori, cartelli e lumini per il Pontefice in attesa che si rimetta al più presto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author