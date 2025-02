Papa Francesco, Crisi rientrata ma necessario l’ossigeno

Roma – La crisi emergenziale che nelle scorse ore ha subito Papa Francesco è sostanzialmente rientrata, come emerge dal bollettino medico diramato dalla santa sede. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e’ vigile ma come riferito da fonti vaticane, sono tuttora applicati i “naselli” per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi che lo aiutano nella respirazione.

Non c’è stato più bisogno di emotrasfusioni ed è stato sottoposto a nuovi esami clinici.

Notizie rassicuranti in parte dopo la giornata delicata per il Pontefice con il precedente bollettino che parlava addirittura di “prognosi riservata”. Siamo al decimo giorno di ricovero e la situazione resta ancora molto delicata. Il Santo Padre lo sa, come sottolineato dai medici che lo hanno in cura, Sergio Alfieri e Luigi Carbone. “Porto avanti le cure necessarie, ringrazio i medici. Chiedo di pregare per me”, ha detto Bergoglio nell’Angelus diffuso in forma scritta e letto da Monsignor Fisichella per il Giubileo dei Diaconi.

Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate. “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto, ha aggiunto il papa e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo”

