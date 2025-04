Papa Francesco, calcio: sospese tutte le partite di sabato 26

“Sono sospese le partite di sabato”. Lo ha riferito il ministro Musumeci rispondendo a chi chiedeva della sospensione dei campionati di calcio per il fine settimana, in segno di lutto per Papa Francesco.

Un minuto di silenzio su tutti i campi

La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di tutte le partite in programma da oggi, martedì 22 aprile, fino a domenica 27 aprile, in memoria di Papa Francesco. Il provvedimento, esteso a tutti i campionati – comprese Serie C e D – è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale della Federazione: “Il Presidente Federale, raccogliendo l’invito del Presidente del CONI, dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre”.

