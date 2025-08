Pantanagianni, malore improvviso: muore una sessantenne

Una donna poco più che sessantenne ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 3 agosto a Pantanagianni, marina di Carovigno, per un improvviso malore. Si trovava sotto una tettoia nei pressi di un ristorante quando ha accusato il malessere. Subito soccorsa dal bagnino e dal personale del locale, è stata poi raggiunta da un’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

