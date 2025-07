Panico a Gallipoli: bomba carta scoperta nel cortile di una scuola

Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio dei carabinieri, che l’hanno fatta brillare a Casarano

Un tranquillo pomeriggio estivo si è trasformato in un momento di allerta nella città di Gallipoli, dove durante alcuni interventi di manutenzione del verde nel cortile di un istituto scolastico cittadino, operai specializzati si sono imbattuti in un oggetto anomalo nascosto tra l’erba incolta.

Il manufatto, sospetto per forma e materiale, si è rivelato essere un ordigno artigianale di tipo bomba carta, verosimilmente riconducibile ai festeggiamenti di fine anno. Fortunatamente, l’assenza di studenti e personale scolastico, dovuta alla sospensione estiva delle attività, ha evitato situazioni di rischio diretto per le persone.

Allertati immediatamente, i carabinieri di Gallipoli sono giunti sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza l’area e a richiedere l’intervento del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Lecce. Gli specialisti hanno eseguito il recupero in sicurezza dell’ordigno, poi trasportato in una cava della zona di Casarano dove è stato brillato secondo le procedure previste.

L’intervento si è concluso senza feriti né danni, e le autorità competenti sono state prontamente informate dell’accaduto. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o oggetto sospetto, sottolineando come anche un gesto semplice, come quello degli operatori del verde, possa contribuire in modo decisivo alla sicurezza collettiva.

