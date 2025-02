Panetta, allarme dazi Usa: “Su Italia e Germania peso maggiore”

Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, ha lanciato un allarme sugli effetti negativi dei dazi imposti dagli Stati Uniti, che potrebbero colpire duramente sia l’Italia che la Germania. Durante il suo intervento all’Assiom Forex a Torino, Panetta ha evidenziato la fragilità della crescita economica in Europa e ha ribadito la necessità di un’azione coordinata tra i Paesi membri.

Tra le misure auspicate, il governatore ha citato nuovi tagli da parte della Banca Centrale Europea, l’emissione di titoli di debito comuni e un piano di investimenti condiviso per rafforzare la competitività dell’Unione. Sul fronte del settore bancario, Panetta ha sottolineato il ruolo di vigilanza della Banca d’Italia, precisando però che le decisioni sulle operazioni di fusione e acquisizione spettano ai mercati e agli azionisti, senza interferenze né commenti “da talk show”.

L’intervento di Panetta arriva in un momento delicato per l’economia europea, alle prese con le incertezze geopolitiche e la necessità di nuove strategie per stimolare la crescita.

