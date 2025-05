Panchine Serie C: il Giugliano pensa a Paolo Cannavaro

Grandi movimenti sulle panchine di Serie C. Il Giugliano, una delle rivelazioni dell’ultima stagione, starebbe pensando ad un cambio in panchina. Bertotto pare possa partire. Al suo posto, secondo quanto appreso da Antenna Sud, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla avrebbe pensato a Paolo Cannavaro. Un profilo importante per rilanciare ulteriormente il progetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author