Palombella su Leonardo: «Il Piano conferma bontà delle alleanze»

TARANTO: «L’incontro di oggi è stato sicuramente costruttivo, l’Ad di Leonardo Cingolani ha illustrato con chiarezza le linee guida del piano industriale che hanno consentito di traguardare importanti risultati per il Gruppo, confermando la bontà delle scelte operate e di quelle che si stanno attuando per sviluppare e consolidare ulteriormente i settori nei quali l’azienda opera». Così il segretario generale della Uilm Rocco Palombella a margine dell’incontro di osservatorio strategico con l’ad Leonardo Roberto Cingolani.

«Molto importante – aggiunge – la scelta annunciata di focalizzarsi per sviluppare la divisione spazio agendo concretamente sulla individuazione di progetti ad hoc con i player europei del settore. Gli investimenti in tutti i segmenti, dall’elettronica alle piattaforme ad ala fissa e rotante continuano e consentiranno di continuare il percorso di crescita economica e occupazionale».

In questo contesto «di così grande positività – conclude Palombella – riteniamo che ci siano tutte le condizioni per valorizzare le attività della Divisione Aerostrutture (che ha un importante stabilimento a Grottaglie, in provincia di Taranto, ndr) che per noi non dovrà lasciare il perimetro Leonardo. Abbiamo apprezzato la volontà di non intraprendere soluzioni unilaterali, ma di aggiornare costantemente ad ogni avanzamento che ci dovesse essere. Il valore di queste relazioni industriali all’interno del Gruppo ci darà la possibilità di raggiungere soluzioni condivise e di tutelare così gli oltre 4mila lavoratori della Divisione»

