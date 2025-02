Palo del Colle, tutto pronto per il Palio del Viccio 2025

PALO DEL COLLE – Un motivo di orgoglio e tradizione per l’intera comunità cittadina di Palo del Colle che per questa occasione si riunisce e affolla le strade di tutta la città.

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Palio del Viccio che porterà tra le strade della cittadina del barese migliaia di visitatori. La data da segnare sul calendario è quella del martedì grasso, quest’anno 4 marzo. In questo giorno si rinnova la sfida tra 12 fantini, uno per ogni rione, che cavalcano ritti in piedi sul dorso dei loro destrieri impugnando un’asta acuminata con la quale cercheranno di far scoppiare un otre (vescica nel gergo palese), posta in alto tra due balconi piazzati ad un’altezza di 4 metri in corso Garibaldi. Il premio, il Viccio, non è altro che un tacchino ruspante. viene disposto un otre che giro dopo giro si abbassa fino a sfiorare le appuntite lance. Colui che riesce a bucare il palloncino viene nominato vincitore sotto il tripudio del pubblico.

Si tratta di una delle manifestazioni folcloristiche più antiche del paese, legata alle tradizioni popolari ed alla cultura contadina, una sorta di rito-spettacolo appartenete alla cultura ancestrale connesso al ciclo agrario. L’atmosfera carnevalesca che si respira a Palo del Colle rimanda alla cultura medievale, con la sua tipica giostra che vede come protagonisti fantini e cavalli in una corsa a dir poco rocambolesca e avvincente che coinvolge in maniera attiva il pubblico che si dà appuntamento qui ogni anno per assistere a questo spettacolo emozionante.

In ultimo torna anche quest’anno la seconda edizione il Baby Palio. e il sindaco Amendolara ha già annunciato una sorpresa musicale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author