Palo del Colle | Sparatoria, ferito un uomo

Sparatoria a Palo del Colle nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 14. Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, forse cinque, nel centro abitato del paese in provincia di Bari. Ferito un uomo di 39 anni che si trovava alla guida di un camion, il grave episodio è avvenuto in Via Monfalcone all’angolo con Via Forges Davanzati, nei pressi del luogo dell’agguato c’è anche una scuola elementare dove le lezioni non sono ancora riprese. Stando ad una prima ricostruzione, due persone, pare con il volto scoperto, in sella ad una moto avrebbero aperto il fuoco contro il 39enne ferendolo. La vittima dopo essere soccorsa e trasportata all’ospedale del quartiere San Paolo, non sarebbe in pericolo di vita, si trovava a bordo di un mezzo di una ditta che sta eseguendo lavori di ripristino per l’acquedotto pugliese. Sul posto dove è avvenuta la sparatoria su sono recati i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini,sarebbero già state acquisite le telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona.



