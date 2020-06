Palo del Colle | Lo stabilimento Siciliani è covid free

Condividi

Lo stabilimento Siciliani di Palo del Colle è Covid free. E' stato spento il focolaio che si era innescato con 3 casi accertati nel reparto di macellazione della azienda lo scorso 15 aprile e che aveva attivato una serie di attività di controllo sull'impresa e i suoi dipendenti, fino alla chiusura per qualche giorno dell'intero stabilimento.

Il dipartimento di Prevenzione della Asl Bari ha concluso le procedure di sorveglianza epidemiologica, al termine delle quali i tamponi eseguiti in più fasi sui 545 dipendenti della azienda di macellazione sono risultati tutti negativi.

Tecnici e operatori della Asl sono stati al lavoro per due mesi, collaborando a stretto contatto con l'azienda che ha seguito rigorosamente le disposizioni restrittive, per sottoporre a controlli tutti i dipendenti - spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Domenico Lagravinese -.

In totale nello stabilimento di Palo del Colle sono stati eseguiti 1.090 tamponi e 367 test sierologici sui 545 dipendenti dello stabilimento che - a fasi alterne - sono stati monitorati da medici di base e dalle unità speciali di continuità assistenziale del territorio. Sono state complessivamente 98 le persone positive e 29 i cluster famigliari individuati. Data la situazione epidemiologica positiva, i dipendenti possono rientrare al lavoro, previa valutazione di idoneità dei medici competenti e spetta alla azienda l'impiego del personale in base alle proprie esigenze organizzative.