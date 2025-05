Palo del Colle, ancora fiamme ad azienda di stoccaggio rifiuti

PALO DEL COLLE – Ancora fiamme questa mattina alla Ecogreen Srl di Palo del Colle, fortunatamente questa volta senza grosse conseguenze. Nei mesi scorsi, la stessa azienda, sito di stoccaggio e trasporto di rifiuti non pericolosi, è stata protagonista di un rogo durato qualche giorno.

Questa volta, invece, l’attività di spegnimento di rifiuti – in particolare di materiale plastico – è durata solo un paio d’ore. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre carro schiuma e carro bombole onde evitare qualsiasi escalation.

Le fiamme si sono propagate nel piazzale antistante i capannoni che affacciano sulla statale 96. L’area era stata già oggetto di sequestro penale per un primo incendio nel giugno del 2020. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri del Noe ai quali toccherà ricostruire quanto accaduto.

