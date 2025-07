Palmisano (M5s), ‘Incendi piaga sociale che necessità di maggiori risorse’

“ Sacrificio operatore Arif Ostuni non sia vano. Non lasciare soli chi rischia la vita per proteggerci”

“La crisi climatica rende le stagioni degli incendi sempre più lunghe e devastanti. Solo lo scorso anno, in Italia, oltre 60.000 ettari bruciati. E dietro questi numeri ci sono vite umane. Penso all’operatore pugliese dell’Arif Mario Rotiglio, che quasi un anno fa ( il 20 luglio 2024) perse la vita mentre tentava di spegnere un incendio nelle campagne del Brindisino. Il suo sacrificio umano non può rimanere vano. Non possiamo lasciare soli chi rischia la vita per proteggerci”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, che nei giorni scorsi a Strasburgo in seduta plenaria ha nuovamente messo in evidenza la necessità di interventi strutturali e maggiore sostegno agli enti.

“Nelle ultime ore abbiamo assistito alla distruzione di un ingente patrimonio ambientale e naturale tra la Puglia e Basilicata. Servono più risorse, più prevenzione e più cooperazione europea. Serve contro questa piaga sociale e ambientale sostenere i volontari e tutti gli operatori che ogni estate rischiano la vita per proteggerci”, aggiunge.

“Eppure, nel 2026 il bilancio del Meccanismo europeo di protezione civile sarà ridotto. Ma se tagliamo proprio quando gli incendi aumentano, chi stiamo davvero proteggendo? L’Europa cambi passo: rafforzi RescEU, investa dove il rischio è reale, e riconosca il valore di chi difende i nostri territori. Auspico che il sacrificio Mario Rotiglio possa trovare quanto prima anche un doveroso e concreto ricordo anche nella comunità locale, perché le nuove generazioni possano cogliere per sempre il valore del suo esempio”, conclude Valentina Palmisano.

