16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Valentina Palmisano

Palmisano (M5s): “Inaudita intimidazione contro sindaco di Ostuni”

Redazione 16 Agosto 2025
L’europarlamentare: “Sono vicina a lui e alla sua famiglia”

“Quello che è successo al sindaco di Ostuni è di inaudita violenza nei modi e nel messaggio mafioso che si è voluto indirizzare. A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, in riferimento all’intimidazione nei confronti del primo cittadino Angelo Pomes, dopo che ignoti hanno lasciato un ordigno a pochi metri dal suo studio professionale. “Sono certa che le forze dell’ordine riusciranno a risalire all’identità dei responsabili. Da parte mia rinnovo con forza il sostegno nei suoi confronti, consapevole che Angelo Pomes continuerà con lo stesso impegno a portare avanti l’azione del governo cittadino ben ancorata ai principi di legalità ed etica sociale e morale”, conclude Palmisano.

