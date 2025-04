Palmisano (M5S): “I giovani del Sud meritano opportunità concrete”

LECCE – “I giovani del Mezzogiorno sono una risorsa su cui investire, non possiamo più permettere che debbano lasciare la loro terra per inseguire un futuro altrove.” A dirlo è Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, intervenuta all’incontro “Prospettive per i giovani nell’Unione Europea”, organizzato all’Università del Salento.

Durante il confronto con gli studenti, Palmisano ha raccolto “richieste chiare”: più partecipazione, pari opportunità rispetto ai coetanei europei, e un netto rifiuto di politiche orientate al riarmo. “Mi ha colpito la consapevolezza degli studenti sullo scenario geopolitico attuale e la loro voglia di restare, se messi nelle condizioni giuste”.

Ringraziando le docenti Annarita Gabellone e Rosa Parisi per l’accoglienza, l’europarlamentare ha ribadito la necessità di politiche che incentivino il rientro in Italia dei cervelli in fuga: “Abbiamo un capitale umano prezioso che deve essere valorizzato, sostenuto e messo nelle condizioni di costruire qui il proprio futuro”.

