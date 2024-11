Palmisano (M5s): ‘Governo Meloni continua a tagliare risorse per più fragili’

“Dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza i tagli in serie del governo Meloni alle persone più fragili non si fermano. Anzi. L’ultima grave denuncia è giunta in queste ore dal presidente della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), Vincenzo Falabella, che ha fatto evidenziato come in manovra i fondi siano del tutto insufficienti a coprire i bisogni delle famiglie, chiedendo più risorse per il Fondo per la non autosufficienza. L’ennesimo schiaffo alle famiglie da parte di chi vive solo di proclami”. Lo denuncia l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Rafforzare misure di sostegno al welfare è un obiettivo che il Movimento Cinque Stelle si prefissa in Italia ed in Europa. Ed in questa direzione riteniamo necessario che possano esserci risorse da destinare anche per i caregiver familiari”, conclude.

