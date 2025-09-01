Palmisano (M5s): “Fondi del Movimento 5 Stelle per Gaza”

L’europarlamentare: “Da restituzione dei propri eletti un milione per acqua cibo e cure”

“Ci sono momenti in cui la politica deve farsi non solo voce, ma gesto concreto. La partenza della Global Sumud Flottilla, con donne e uomini di ogni parte del mondo che scelgono di mettersi in mare per portare speranza e aiuti umanitari a Gaza, è uno di quei momenti che ci interrogano come comunità. Il MoVimento 5 Stelle ha deciso, ancora una volta, di trasformare le restituzioni dei propri eletti in un atto di solidarietà: 1 milione di euro destinato a chi oggi vive sotto assedio, privato di diritti fondamentali come l’acqua, il cibo e le cure”.

Lo sottolinea Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle: “Non è solo una donazione. È un messaggio politico e umano: la pace si costruisce anche scegliendo da che parte stare. Personalmente credo che la forza di un popolo non si misuri con il potere delle armi, ma con la capacità di tendere la mano a chi è più fragile. Ed in questo caso anche fornire un supporto concreto a chi è dilaniato dalla guerra”.

”Altri tre bambini morti per carestia e malnutrizione a Gaza, così come appare compromesso l’avvio dell’anno scolastico, per il terzo anno consecutivo a Gaza. Ma davvero possiamo continuare ad assistere a questo genocidio? A bambini a cui nessuno vuol concedere un futuro. Anche questa volta, il Movimento Cinque Stelle ha scelto la parte giusta nella quale stare: quella di offrire una speranza a chi indifeso continua a subire l’orrore di questa guerra”, conclude Valentina Palmisano.

