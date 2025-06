Palmisano (M5S): “A Ostuni modelli d’inclusione sociale virtuosi”

“Alto valore morale iniziative Acsi Skymano–Resquare Handball e Orecchiette che vorrei”

Dall’avvio del progetto sportivo “Skymano – Resquare Handball” a Ostuni alla partecipazione all’Onu del laboratorio sociale “Le Orecchiette che vorrei”, il territorio brindisino si conferma protagonista di iniziative orientate all’inclusione e al coinvolgimento attivo delle comunità. A evidenziarlo è Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, che ha espresso apprezzamento per i recenti segnali di partecipazione e coesione sociale nati nella provincia di Brindisi.

“C’è passione e impegno. C’è coinvolgimento e partecipazione. C’è l’entusiasmo che ti porta a costruire una rete sociale sempre più forte”, ha dichiarato Palmisano, sottolineando come l’attivazione di progetti locali stia generando esempi concreti di inclusione.

Il nuovo sport Skymano, pensato per essere accessibile a persone di ogni età e abilità, è stato presentato in una giornata speciale promossa dalle Acsi di Brindisi e Lecce in collaborazione con la Asd AryFitness, presieduta da Arianna Petrocchi. La disciplina, che unisce aspetti ludici e motori, punta a rimuovere barriere fisiche e culturali, promuovendo un’idea di sport aperto e comunitario.

“Iniziative come quella di Ostuni meritano il sostegno sinergico di tutti i livelli istituzionali. L’auspicio è che questo esempio possa essere replicato in altri centri del territorio”, ha aggiunto Palmisano

Accanto a questo evento, l’europarlamentare ha ricordato un momento particolarmente significativo per la comunità brindisina: la presentazione del progetto “Le Orecchiette che vorrei” a New York, nell’ambito di un’iniziativa delle Nazioni Unite. Davanti a oltre 100 delegazioni internazionali è stato illustrato il laboratorio guidato da Giuseppe Primicerio, che coinvolge attivamente ragazzi con disturbi dello spettro autistico, offrendo loro un’occasione di espressione e valorizzazione attraverso la tradizione culinaria.

“L’impegno portato avanti da Primicerio è stato giustamente riconosciuto in una sede così prestigiosa. È un orgoglio per l’intero territorio brindisino”, ha concluso Valentina Palmisano ribadendo la necessità di investire in progetti che uniscono inclusione, cultura e crescita sociale.

