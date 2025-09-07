Palmisano: “Agricoltori del Sud abbandonati da premier Meloni e alleati”

L’europarlamentare del M5S: “Maggioranza spaccata su accordo Ue-Mercosur. Si penalizza export”

“Per Tajani l’accordo commerciale Ue-Mercosur è un buon risultato, per Centinaio della Lega è una fregatura. La maggioranza è spaccata e senza una visione politica da offrire al nostro Paese. Ancora una volta questo governo subisce i diktat e le decisioni prese a Bruxelles senza influenzarle per il bene dell’Italia. Peccato però che così facendo si abbandonino al loro destino gli agricoltori e si penalizzi il nostro export che sta tenendo in piedi il settore produttivo a fronte di una domanda interna in crisi. Centinaia di imprese agricole del Mezzogiorno continuano a subire le scelte e le divisioni tra la premier Meloni e gli alleati di governo”.

Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano, che aggiunge. “L’accordo Ue-Mercosur è l’ultimo dei colpi inferti dalla Commissione europea al comporto agricolo italiano dopo i tagli alla Pac nel bilancio pluriennale e l’accordo sui dazi siglato con gli Stati Uniti. Ecco perché chi difende davvero l’Italia – conclude l’europarlamentare pugliese deve sfiduciare questa Commissione che sta distruggendo il nostro futuro”.

