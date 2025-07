Palmina Martinelli fu uccisa, non si suicidò: la terribile verità

FASANO – Palmina Martinelli non si suicidò, ma fu uccisa. Eppure, per quel terribile delitto nessuno mai pagherà. È quanto emerge dal decreto con cui Giuseppe Battista, gip del Tribunale di Bari, ha accolto la richiesta di archiviazione già formulata dal pm Bruna Manganelli a carico di un 64enne indagato nell’inchiesta bis per le ipotesi di reato di omicidio aggravato in concorso con ignoti e false informazioni al pubblico ministero.

Palmina Martinelli morì a 14 anni per le ustioni riportate nel bagno della sua casa di Fasano. Era l’11 dicembre del 1981. Negli anni, varie indagini, tra la Procure di Brindisi e bari, hanno cercato di fare luce sulla tragedia, spesso sbattendo contro un muro di omertà eretto dal contesto familiare degradato in cui la giovane viveva. Ed è in quello stesso contesto, per il gip, che sarebbe maturato l’omicidio.

Per il gip, quanto avvenuto a Fasano l’11 novembre del 1981 “va sussunto senz’altro nell’alveo dell’omicidio. La morte di Palmina, avvenuta con modalità atroci, in tutta verosimiglianza trova la sua scaturigine all’interno della cerchia familiare, una parte della quale ancora reticente ed ostile alle indagini”.

Le difficoltà investigative succedutesi negli anni, hanno portato così alla terribile conclusione.

“Non è ragionevolmente possibile immaginare ulteriori accertamenti, che l’ufficio requirente non abbia già esperito, sicché la richiesta di archiviazione va accolta”.

È l’ultima pietra tombale, l’ennesima, sul dramma di Palmina Martinelli.

