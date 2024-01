Pallanuoto B/M, Waterpolo Bari consolida il suo secondo posto

La Waterpolo Bari riprende il camino in campionato dopo la pausa natalizia con un pareggio a Roma nello scontro diretto contro la Cc Lazio Waterpolo nella vasca del Foro Italico.

Un risultato tutto sommato buono che però la fa scivolare i biancorossi al secondo posto del campionato nazionale di pallanuoto di Serie B (girone 3) maschile dopo quattro giornate, dopo aver inanellato un percorso a punteggio pieno di tre vittorie su tre nell’abbrivio.

Un 5 a 5 ottenuto da capitan Gigi Foglio che lascia qualche rimpianto, vista anche la partenza sprint dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini (assente perché impegnato con la Nazionale agli Europei) lanciati subito sul 3 a 0 nelle due frazioni ma poi imprecisi in attacco, forse frettolosi in alcune circostanze che non hanno permesso di sfruttare l’uomo in più e rimontati da un avversario comunque forte. A questo si è aggiunto anche un pizzico di calo di concentrazione nei momenti topici dell’incontro che hanno inciso sul risultato finale. Di De Santis (doppietta), Sifanno, Cafagno e Davide Lamacchia le segnature biancorosse.

“Sono dispiaciuto perché non siamo riusciti a tornare con i tre punti e per non aver mantenuto un percorso a punteggio pieno – spiega il capitano – con Pescara vittoriosa ora sopra di due lunghezze al primo posto. Resta il rammarico ma anche la consapevolezza di aver ottenuto un risultato discreto fuori casa contro una squadra forte. Mi piace quindi pensarla in maniera positiva, perciò sono comunque contento della buona prova collettiva che abbiamo sfoderato e dell’esperienza acquisita, che ci impone di mantenere sempre alto il livello di concentrazione per ottenere buoni risultati e portare e casa le partite”.

La Waterpolo Bari torna in acqua sabato 20 gennaio (15.30) per il turno casalingo (si gioca nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere per indisponibilità dello Stadio del Nuoto) contro un’altra compagine capitolina, quella della Roma Vis Nova, quarta a sei punti. Impegno insidioso ma alla portata dei biancorossi che punteranno a riprendere la marcia conquistando i tre punti.