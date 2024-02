Pallanuoto B/M, Bari vince lo scontro diretto con Pescara e vola in vetta

Difesa perfetta e tanto nuoto. Una Waterpolo Bari in grande forma batte nettamente Pescara Nuoto e Pallanuoto (13 a 8) nella settima giornata della Serie B nazionale di pallanuoto (Girone 3) e conquista la vetta solitaria del torneo.

Una prestazione di grande livello quella offerta da capitan Gigi Foglio e compagni che hanno approcciato al meglio la sfida casalinga di vertice (si è giocato nella Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, dove i biancorossi disputano le proprie partite interne per indisponibilità della vasca da 35 metri dello Stadio del Nuoto) e imposto da subito un grande ritmo che ha permesso loro di costruire un divario divenuto sempre più incolmabile per gli avversari, nonostante il loro ritorno e il fisiologico calo fisico e di attenzione dei biancorossi tra il terzo e il quarto tempo, col risultato che aveva preso già la direzione sud sulla linea Adriatica.

Una vittoria che permette ai ragazzi allenati da Paolo Baiardini (impegnato con la nazionale maggiore a Doha) di scavalcare gli abruzzesi fino a sabato scorso in vetta e diventare i nuovi leader del campionato con 17 punti e due lunghezze sopra le calottine biancoazzurre. Il torneo è ancora lungo ma il segnale dato dalla Waterpolo è di quelli forti, dopo il 10 a 4 inflitto a domicilio alla Libertas Roma Eur.

La Waterpolo Bari ha imposto fin dalle prime battute ritmi alti e ha concesso pochissimo agli avversari grazie a una difesa attentissima. Le palle recuperate e le controfughe hanno fatto poi la differenza. Sugli scudi proprio il capitano che ha realizzato ben 4 delle reti a referto, come il compagno di attacco Davide Lamacchia. A segno due volte anche Adriano Armenise e con un gol a testa Daniele De Santis, Luca Bellino e Vito Cafagno.

“Abbiamo avuto un’ottima tenuta mentale – spiega a fine incontro Gigi Foglio -, con concentrazione alta per tutta la partita. Il sacrificio da parte di tutta la squadra per i primi tre tempie assieme alla nostra difesa è stata l’arma vincente. Per il resto la differenza l’ha fatta la nostra tenuto atletica, stiamo attraversando un ottimo momento di forma che ci ha permesso di giocare con intensità per l’intero incontro. Ora l’obiettivo è mantenere questo livello di concentrazione e tenuta atletica per andare avanti e tuffarci subito nella sfida che ci attende contro Villa York, squadra temibile che è stata in grado prima di noi di battere l’ex capolista. Non possiamo quindi permetterci – conclude il capitano – di abbassare l’attenzione. Abbiamo ancora tanta strada da fare”.

Un percorso che vede quindi i biancorossi impegnati nuovamente in casa sabato 10 febbraio alle 16 contro i capitolini del Villa York per difendere il primato appena conquistato.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author