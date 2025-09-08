Pallanuoto, al Waterpolo Arena Festival anche la categoria Ragazzi della Basilicata Nuoto 2000

Dal 2 al 6 settembre 2025, Ostia, località marittima nei pressi di Roma, ha ospitato il Waterpolo Arena Festival, un’importante manifestazione dedicata alla categoria Ragazzi maschile. L’evento ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, creando un ambiente di sana competizione e sportività.
Tra le formazioni presenti, spicca la Basilicata Nuoto 2000, che ha rappresentato la regione con una squadra composta da promettenti giovani atleti delle strutture di Melfi e Potenza. Inserita nel girone N.8, la Basilicata Nuoto 2000 ha dovuto affrontare team di alto livello come L’Equipe Orizzonte, Futurenergy Sori e De Akker team. Per i giovani atleti lucani, confrontarsi con queste realtà è già di per sé una vittoria, un’opportunità di crescita e sviluppo personale e sportivo.
Guidati dal coach Alessandro Perrillo, i ragazzi della Basilicata Nuoto 2000 hanno dimostrato impegno e determinazione. La squadra era composta da Antonio Castrignano, Antonio Cignarale, Giovanni Giuzio, Roberto De Martino, Gaetano Doti, Luigi Guttieri, Giuseppe Pascaretta, Giovanni Carretta, Francesco Angelucci, Giuseppe Esposito, Gianvito Di Noia, Claudio Summa e Antonio Pecchinenda. La partecipazione a questo festival non solo ha rappresentato un’importante esperienza competitiva, ma ha anche permesso ai giovani atleti di entrare in contatto con culture diverse e ampliarne i propri orizzonti sportivi.
Il Waterpolo Arena Festival, oltre a promuovere la pallanuoto giovanile, ha contribuito a rafforzare i legami tra le varie realtà sportive del paese, sottolineando l’importanza di eventi come questo per lo sviluppo del movimento sportivo giovanile in Italia. La Basilicata Nuoto 2000 ha dimostrato di essere una squadra in crescita, pronta a fare la sua parte nel panorama della pallanuoto nazionale.
In conclusione, il Waterpolo Arena Festival si è rivelato un successo per tutti i partecipanti, e la Basilicata Nuoto 2000 ha saputo farsi notare, portando a casa non solo esperienze preziose, ma anche motivazione per affrontare le sfide future.
