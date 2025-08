Pallamano, ufficiale: Innotech Serra Fasano in Serie A Silver

Dopo 12 anni, il club torna nella seconda serie nazionale:debutto a Camerano il 18 ottobre

Dopo dodici anni di attesa, la Innotech Serra Fasano è pronta a fare il suo ritorno nella seconda serie nazionale di pallamano, oggi denominata Serie A Silver. A sancirlo è il nuovo format introdotto dalla FIGH per la stagione 2025/2026, che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, con promozione diretta in Serie A Gold per le prime classificate al termine delle 18 giornate di stagione regolare.

La squadra fasanese è stata inserita nel Girone B, dove affronterà Agrigento, Benevento, Camerano, Chieti, Enna, Monteprandone, Palermo e Teramo. Esordio in trasferta sabato 18 ottobre a Camerano, ultima giornata ancora lontano da casa, il 2 maggio a Teramo.

“Siamo consapevoli che per restare in questa categoria dovremo compiere un’altra impresa – ha dichiarato il presidente Soleti -. Il doppio salto di categoria ci ha proiettati in una dimensione nuova, ma vediamo in questa opportunità una grande occasione di crescita, a prescindere dai risultati”.

Il cammino sarà impegnativo anche dal punto di vista logistico, con trasferte lunghe che toccheranno territori dalla Sicilia all’Emilia-Romagna. “È grazie agli atleti che hanno scelto di restare e agli sponsor che ci supportano se possiamo affrontare questa sfida”, ha aggiunto Soleti.

Sul piano tecnico, confermato gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione, a testimonianza della forte identità fasanese del progetto. Il reparto portieri sarà affidato a Ronni Monopoli, Vincenzo Olive, e agli under Salvatore Trapani e Andrea Vinci. Le ali saranno Leonardo Guarini, Checco Raimondi, Davide Vicenti, Luca Monopoli e Francesco Semeraro. In terza linea spazio a Umberto Giannoccaro, Pasquale Lusverti, Andrea Martucci, Luigi Passiatore e Francesco Trapani. I pivot saranno Pasquale Colucci, Denni Gallo, Gabriele Rosato e l’under Fabio Kola.

Confermato lo staff tecnico guidato da Francesco Trapani, con Massimo Cassone, Leonardo Potone e il preparatore atletico Andrea Carbonara.

Le date chiave della stagione:

•Inizio stagione: 18 ottobre 2025

•Fine girone d’andata: 7 febbraio 2026

•Conclusione regular season: 2 maggio 2026

