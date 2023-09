Pallamano: Serie A Gold, Conversano riparte da Trieste

Ripartirà da Trieste il campionato della Pallamano Conversano versione 2023/2024, per l’undicesimo anno consecutivo allenata da Alessandro Tarafino. Stagione particolare quella del sodalizio biancoverde che si appresta a celebrare il 50esimo anniversario dalla propria fondazione, ancor più motivata a fare bene dopo le vicissitudini extrasportive della passata stagione che ne hanno compromesso le sorti.

La regular season prenderà il via sabato 9 settembre con l’esordio sul campo della Pallamano Trieste in uno degli scenari più prestigiosi della pallamano italiana. La squadra giuliana, allenata dall’ex tecnico della nazionale Fredj Radojkovic, ha puntato ancora una volta su un mix di giovani di belle speranze e giocatori esperti tra i quali spicca il ritorno di Gianluca Dapiran, rientrato a casa dopo l’esperienza a Bressanone.

“Siamo carichi e non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo campionato – commenta capitan Lupo – La squadra sta bene, stiamo lavorando duramente e bene per arrivare al meglio alla prima di campionato. I test pre-campionato sono andati abbastanza bene, ci hanno dato modo di provare l’intesa tra di noi e di lavorare su qualche “punto debole “. Durante queste amichevoli abbiamo affrontato anche il Trieste lo sappiamo già che non sarà facile, squadra veloce e fisica e soprattutto giocano in casa, quindi sappiamo già che sarà dura.”

Appuntamento sabato 9 settembre alle ore 19.00 in diretta dal Palachiarbola. Da questa stagione le gare saranno trasmesse sulla piattaforma della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina pallamano.tv

