Pallamano: Martin Alejandro Amato rinforza la Junior Fasano

Nelle file del club campione d’Italia figurerà anche l’argentino con passaporto italiano Martin Alejandro Amato, classe ’92. Utilizzabile sia come terzino che come centrale, l’atleta ha già indossato in Italia le divise di Bressanone, Siena e Gaeta, mentre in passato ha giocato in patria per il Colegio Ward, ed in Spagna nel Dominicos Juvenil, collezionando anche numerose presenze nelle nazionali giovanili.

Importante per il suo arrivo a Fasano è stato l’apporto dell’avv. Pierpaolo Matarazzo, agente di Amato, con l’argentino che dichiara: “Sono molto contento di tornare in Italia e di far parte di questa squadra, ritrovando anche compagni che già conoscevo come Alessandro Leban e Pablito Cantore. Ho tantissima voglia di scendere in campo in un team forte come la Junior, con uno scudetto da difendere, e di avere Vito Fovio come allenatore. Ringrazio il mister ed il club per avermi dato questa opportunità, sarà una bella sfida e farò il meglio possibile, dando tutto anche per i tifosi”.

