FASANO E CONVERSANO – Pallamano: Fasano batte Brixen 26-25 all’ultimo istante, Conversano si aggiudica gara 2 contro Sassari 24-23 e la finale scudetto sarà tutta pugliese. Le due formazioni si sfideranno mercoledì 25 in gara 1 a Conversano, domenica 29 in casa di Fasano ed eventuale gara 3 sempre in casa di Fasano martedì 31.