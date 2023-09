Pallamano: Junior Fasano si è presentata alla città

Si è svolta, in piazza Mercato Vecchio, la presentazione ufficiale della stagione 2023/24 della Sidea Group Junior Fasano, che sarà impegnata nella Serie A Gold da campione in carica, nella EHF European Cup, nella Final4 di Supercoppa (in programma a dicembre), e si auspica anche nella Final8 di Coppa Italia.

L’obiettivo è quello di confermare e migliorare l’ottimo percorso dell’annata 2022/23, con uno sguardo sempre rivolto al potenziamento del settore giovanile. All’evento, presentato dalla social manager Marisa Cassone, sono intervenuti tutti i componenti del club, dalla dirigenza agli atleti, passando per lo staff tecnico e medico sia della prima squadra che degli under, il board del title sponsor Sidea Group, il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore allo sport Giuseppe Galeota.

Prima della presentazione, si è tenuto anche il primo allenamento del team guidato da Coach Vito Fovio nel nuovo palazzetto dello sport di Vigna Marina, finalmente a disposizione del sodalizio chiamato a difendere lo scudetto vinto nello scorso maggio.

