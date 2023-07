Pallamano: Junior Fasano protagonista nell’EHF European Cup

È stato diramato l’elenco delle squadre che parteciperanno alla EHF European Cup, e tra queste figura la Junior Fasano, che, da campione d’Italia, inizierà la competizione direttamente dal secondo turno.

Nella scorsa edizione della competizione continentale, il club biancazzurro fu protagonista di un cammino più che positivo, eliminando gli israeliani dell’Hapoel Ashdod e gli olandesi del Kembit Lions, prima di essere fermati agli ottavi dai croati dell’MRK Sesvete, e l’intento è quello di confermarsi, provando a migliorare ulteriormente.

L’esordio della formazione allenata da Vito Fovio nell’edizione 2023/24 è dunque fissata nei weekend del 14/15 ottobre e del 21/22 ottobre, con la possibilità di disputare nella stessa sede le gare di andata e ritorno in un unico fine settimana.

Il sorteggio relativo al primo e secondo turno della European Cup si terrà a Vienna alle ore 11 del 18 luglio prossimo, e sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della EHF

https://www.youtube.com/c/thehomeofhandball

Non sono esclusi possibili derby con gli altri team italiani iscritti al torneo: il Sassari, che come la Junior inizierà con il secondo turno, e Bressanone e Merano, che invece scenderanno in campo già nel primo turno a partire dal 9 settembre. Qui l’elenco completo delle squadre partecipanti:

https://www.eurohandball.com/media/lefnb5pk/final_mec_system2023_24.pdf.

