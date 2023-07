Pallamano: Junior Fasano, Darko Pranjic nuovo direttore area tecnica

Si può parlare di un vero e proprio ritorno a casa per il croato Darko Pranjic, che indosserà le vesti di nuovo Direttore dell’Area Tecnica della Junior Fasano, dopo essere stato atleta e collaboratore tecnico del settore giovanile a cavallo negli anni ’90 e nel primo decennio del 2000, nonché prezioso collaboratore di mercato nelle ultime stagioni che lo hanno visto protagonista prima in Svezia, anche nel ruolo di allenatore, sia a livello senior che con i giovani, e poi a Belluno, dove ha ricoperto l’incarico di Direttore Tecnico.

Tante le aree di riferimento in cui sarà determinante l’apporto di Pranjic, come si evince dalle sue parole: “Conosco più persone a Fasano che a casa mia, e desideravo tornare da tanto tempo in una città in cui ho vissuto per tanti anni e con cui ho un rapporto unico. Speciale è il fortissimo legame con Angelo Dicarolo, con il quale in passato abbiamo costruito tanto insieme, creando un gruppo forte e solido e trasmettendo valori importanti ai più giovani di allora, poi diventati campioni d’Italia sia a livello under che con la prima squadra. In questi anni in cui sono stato lontano, i rapporti non si sono mai interrotti, e ora sono ritornato motivatissimo e con una serie di obiettivi, legati alla crescita del club in ogni aspetto”.

”Innanzitutto occorre proseguire con il processo di ricostruzione di un solido settore giovanile, favorendo la crescita a livello tecnico dei nostri ragazzi anche con una serie di collaborazioni con società ed allenatori stranieri. Ho avuto modo di studiare le varie scuole pallamanistiche, da quella slava a quella scandinava, passando per la tedesca, e desidero portare sia la mia esperienza in merito, sia utilizzare i contatti creati in quest’ambito con numerose realtà professionistiche, mettendoli a disposizione della Junior e favorendo scambi e stage all’estero per i giovani fasanesi”.

”In parallelo lavorerò per potenziare i rapporti con le scuole, così come fatto in passato e come avviato brillantemente anche nelle mie ultime stagioni a Belluno, dove in brevissimo tempo sono stati fatti enormi passi in avanti. Infine, fornirò il mio contributo anche per continuare a valorizzare al meglio il brand del club, al fine di attirare nuove partnership, sia sportive che commerciali, e sponsorizzazioni. C’è tanto lavoro da fare, ma c’è anche tantissimo entusiasmo, e sono davvero molto felice di essere di nuovo qui, dove c’è da difendere il titolo di campioni d’Italia e la missione di continuare a crescere anche a livello europeo”.

