Pallamano: Italia-Spagna a Fasano, match decisivo per l’Europeo

Due partite per continuare a inseguire un sogno lungo 28 anni. L’Italia della pallamano si prepara ad affrontare le ultime due giornate del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026, con in programma due sfide decisive: giovedì 8 maggio al Palasport di Fasano con la Spagna (ore 19:00) e domenica 11 maggio a Kraljevo, in casa della Serbia (ore 18:00). In palio c’è la possibilità di accedere alla fase finale del torneo continentale, appuntamento che la Nazionale azzurra manca dal 1998.

La situazione nel girone resta aperta: Italia e Spagna comandano con 6 punti, frutto di tre vittorie a testa, seguono i serbi a quota 4, mentre la Lettonia è ormai fuori dai giochi. I primi due posti garantiscono la qualificazione diretta, mentre un’ulteriore chance è offerta dal ranking delle migliori terze. In questo scenario, il successo di misura ottenuto dagli azzurri proprio contro la Serbia (31-30) lo scorso novembre a Fasano, potrebbe rivelarsi determinante.

La Nazionale, guidata dal Direttore Tecnico Bob Hanning, entrerà in ritiro a Fasano dal 4 maggio, data in cui si terrà il primo allenamento in vista della sfida alla Spagna. Il gruppo convocato è composto da 17 atleti, confermati in larga parte rispetto alla doppia vittoria di marzo contro la Lettonia (35-30 e 41-30). Out per infortunio Gabriele Sontacchi e Marco Zanon, quest’ultimo sostituito dal debuttante Juan Pablo Cuello nel reparto dei mancini. Il gruppo sarà al completo già da domenica sera, fatta eccezione per Leo Prantner, atteso il giorno successivo dopo gli impegni in Bundesliga con il Füchse Berlin.

Convocati azzurri (dal 4 maggio a Fasano)

Portieri: Domenico Ebner (Leipzig), Alessandro Leban (Junior Fasano), Giovanni Pavani (Raimond Sassari);

Ali: Tommaso De Angelis (BM Benidorm), Jeremi Pirani (Tremblay), Umberto Bronzo (Raimond Sassari), Leo Prantner (Füchse Berlin);

Terzini e centrali: Simone Mengon (Eisenach), Christian Manojlovic (Timisoara), Marco Mengon (Selestat), Davide Bulzamini (Conversano), Mikael Helmersson (Coburg), Giacomo Savini (Cassano Magnago), Thomas Bortoli (Istres Provence), Juan Pablo Cuello (Publiesse Chiaravalle);

Pivot: Andrea Parisini (PAUC), Tommaso Romei (Alperia Black Devils);

Staff tecnico: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice), Emanuele Panetti (match analyst), Patrizio Pacifico (preparatore atletico);

Staff medico: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista);

Delegato FIGH: Silvano Seca.

Biglietti e accesso al Palasport

I tagliandi per assistere a Italia-Spagna, in programma l’8 maggio, sono disponibili online su Vivaticket e nei punti vendita convenzionati. Il prezzo intero è di 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per gli under 14, presentandosi direttamente al varco d’accesso con un documento d’identità. Sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno della partita presso il palasport.

Formula di qualificazione agli EHF EURO 2026

Accederanno alla fase finale le prime due squadre di ciascun girone, più le quattro migliori terze. Per stilare la classifica delle terze verranno considerati esclusivamente i risultati contro prima e seconda del gruppo.

Classifica del Gruppo 4 (aggiornata)

Italia 6 pti

Spagna 6 pti

Serbia 4 pti

Lettonia 0 pti

Risultati del Gruppo 4

Spagna – Italia: 31-30

Italia – Serbia: 31-30

Lettonia – Spagna: 29-38

Serbia – Spagna: 27-25

Lettonia – Italia: 30-35

Spagna – Serbia: 28-26

Italia – Lettonia: 41-30

Prossime: 8 maggio Italia-Spagna, Lettonia-Serbia; 11 maggio Serbia-Italia, Spagna-Lettonia

Tra le squadre già qualificate figurano Islanda, Croazia, Slovenia e Portogallo, insieme alle nazioni ospitanti Danimarca, Norvegia, Svezia e alla Francia, campione in carica.

