Pallamano, Innotech Fasano: Trapani convocato dall’Italia Under 18

Nuova soddisfazione in casa Innotech Serra Fasano, che festeggia la convocazione del giovane portiere Salvatore Trapani nella nazionale maschile Under 18. L’estremo difensore, classe 2008, è stato selezionato per il training camp in programma fino al 22 giugno a Laško, in Slovenia.

È un’importante tappa di preparazione in vista del girone di qualificazione agli Europei Under 18 maschili, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre: gli azzurrini affronteranno Romania, Turchia e Kosovo per conquistare l’accesso alla fase finale del torneo continentale.

Dopo il quarto posto ottenuto ai recenti Campionati Mediterranei in Tunisia, la Nazionale si ritrova agli ordini del nuovo commissario tecnico Alessandro Tarafino, che dopo tre giorni di allenamento intensivo guiderà la squadra in tre amichevoli internazionali: la prima il 20 giugno contro il Kuwait, il 21 con la Slovenia padrona di casa, e il 22 giugno con l’Austria.

Per Trapani, che si è già distinto per talento e determinazione tra i pali, si tratta di un meritato riconoscimento che conferma il valore del vivaio della Innotech Fasano

