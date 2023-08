Pallamano: Fasano, vittoria nel test con Lanzara

Si è concluso con il risultato di 36-22 in favore della Sidea Group Junior Fasano il test disputato sabato 26 agosto nella palestra Zizzi dai campioni d’Italia contro i salernitani della Genea Consorzio Stabile Lanzara.

Positive le indicazioni tratte da coach Vito Fovio, che dichiara: “È stato un buon test utile a mettere benzina nelle gambe e per iniziare a integrare nel nostro gioco anche Leo Comerlatto, il quale ha già cominciato ha mostrare le sue doti. C’è, comunque, ancora tanto lavoro da svolgere in vista dell’esordio in campionato del 9 settembre contro il Cingoli, ma sono certo che ci faremo trovare pronti”.

Prima dell’inizio della Serie A Gold è previsto che la formazione biancazzurra disputi un ultimo allenamento congiunto, attualmente in fase di definizione, mentre sarà presentata ufficialmente alla città lunedì 4 settembre, alle 20.30 nella rinnovata piazza Mercato Vecchio di Fasano, la stagione 2023/24.

