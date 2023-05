Pallamano: Fasano a Merano per prendersi la finale scudetto

Messo alle spalle il successo in rimonta ottenuto in Gara 1 sabato scorso nella palestra Zizzi, è già giunta in Alto-Adige la Sidea Group Junior Fasano, che nella serata di martedì 9 maggio sfiderà l’Alperia Merano nella palestra Karl Wolf. Gara 2 delle semifinali scudetto avrà inizio alle 19.30.

Dopo il 33-32 del primo match, i biancazzurri dovranno vincere o pareggiare per accedere alle Finali senza passare per Gara 3, eventualmente in programma mercoledì 10,​ ma, come dimostrato nell’ultimo incontro, non sarà certo semplice superare i ragazzi allenati da Juergen Prantner, protagonisti di un grande campionato, culminato con il secondo posto al termine della regular season.

“Sarà certamente una sfida durissima, in un campo molto caldo – dichiara il tecnico della Junior Vito Fovio -, ma, consapevoli degli errori commessi in Gara 1, cercheremo di evitare di ripresentare le stesse situazioni, provando a vincere per conquistare le Finali. Le difficoltà saranno tante, ma resto profondamente convinto che se i ragazzi giocheranno come sanno, potremo raggiungere l’obiettivo”.

A dirigere l’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe, coadiuvate dal commissario federale Giovanni Cropanise.

Sul fronte opposto del tabellone si affronteranno Bressanone e Sassari, con gli alto-atesini vittoriosi in Gara 1 in terra sarda per 32-28.

