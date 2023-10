Pallamano EHF European Cup, Fasano a Brno per una nuova impresa

Lasciata alle spalle la bella ed equilibrata Gara 1 dello scorso week-end, partirà alla volta della Repubblica Ceca la Sidea Group Junior Fasano, che alle 18 di domenica sarà ospite dell’SKKP Handball Brno nella Mestska ha la Vodova (Starez Arena).

Dopo il successo di misura per 29-28 dell’andata, per guadagnare l’accesso al 3° Round la formazione biancazzurra dovrà vincere o pareggiare nel match di ritorno. In caso di sconfitta invece, con lo scarto di un solo gol si disputeranno i tiri di rigore, senza tempi supplementari, con differenza reti maggiore sarà invece il team della Moravia Meridionale a qualificarsi al turno successivo.

Chiamata dunque a una nuova impresa la compagine biancazzurra con coach Vito Fovio che alla vigilia dichiara: “Siamo consapevoli della difficoltà della partita che ci aspetta, ma i ragazzi sono carichi, motivati e fiduciosi. Abbiamo analizzato in settimana gli errori commessi sabato e c’è la voglia di provarci e di giocarci le nostre carte, anche con il supporto del recuperato Comerlatto. Desideriamo, inoltre, regalare una soddisfazione ai tifosi che saranno sugli spalti a Brno, oltre ai tanti che ci seguiranno da casa. Poi, come sempre, sarà il campo a dare il responso”.

L’incontro, che sarà arbitrato dalle sig.re Zsofia Marton e Rita Dane (della federazione ungherese), coadiuvate dal delegato EHF, il sig. Boris Ivanovic (della federazione serba), sarà trasmesso in live streaming gratuito su PallamanoTV (link https://federhandball.it/pallamanotv/eventi-internazionali) e sulla pagina Facebook della Sidea Group Junior Fasano (https://www.facebook.com/Junior.Fasano).

