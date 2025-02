Pallamano, Coppa Italia: Junior Fasano eliminata da Cassano Magnago

Si interrompe ai quarti di finale il cammino della Junior Fasano in Coppa Italia: al Play Hall di Riccione, i campioni d’Italia in carica cedono con un netto 37-26 al Cassano Magnago, mai realmente in difficoltà durante il match.

La partita prende subito una piega negativa per i biancazzurri, sotto di cinque reti già al 9’ (8-3) e poi travolti da un break di 4-0 tra il 12’ e il 15’ (da 10-6 a 14-6). Troppi errori offensivi e ripartenze letali per la squadra allenata da Domenico Iaia, che non riesce a reagire e perde anche Notarangelo, espulso al 26’.

Chiusa la prima frazione sul 22-15 in favore del Cassano, la ripresa è un monologo lombardo: il divario si allarga fino al +10 al 35’ (25-15) e al massimo vantaggio di +13 al 42’ (30-17). La Junior prova a limitare i danni, risalendo fino al 32-24 al 53’, ma nel finale il Cassano accelera di nuovo, chiudendo sul 37-26.

Iaia: “Ci è mancato il coraggio”

A fine gara, coach Iaia analizza la pesante sconfitta: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma ci abbiamo messo del nostro. Ci è mancato il coraggio, forse per inesperienza o per aver sentito troppo la partita. Ci sono limiti evidenti, ma la società sta già lavorando per essere pronti alla prossima stagione”.

Prossimo appuntamento: Bressanone

Per il Cassano Magnago ora c’è da attendere il vincitore della sfida tra Raimond Sassari e Bozen per conoscere l’avversario in semifinale. La Junior Fasano, invece, tornerà in campo l’8 marzo a Bressanone, per la 6ª giornata di ritorno della Serie A Gold.

