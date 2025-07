Pallamano Conversano, Mihailo Sljukic è il nuovo terzino sinstro

La Pallamano Conversano ha ufficializzato l’ingaggio di Mihailo Sljukic, terzino sinistro serbo classe 2001. Il giocatore, alto 196 centimetri, sarà a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025/26, che vedrà la formazione pugliese impegnata su più fronti: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e competizioni europee.

Nato a Prjepolje, Sljukic si è formato nel settore giovanile del Club Sindjelic, dove ha militato per otto stagioni, dal 2013 al 2021. Successivamente ha vestito la maglia della Stella Rossa di Belgrado, una delle realtà più prestigiose della pallamano serba. Con il club capitolino, il nuovo innesto del Conversano ha collezionato due annate da titolare nel massimo campionato, chiuse con un bilancio di 170 reti. Le sue caratteristiche principali sono la solidità difensiva e una discreta propensione offensiva.

Per Sljukic si tratta della prima esperienza fuori dai confini serbi. L’approdo in Italia rappresenta per lui un’opportunità di crescita tecnica e personale. “Sono felice di questa scelta – ha dichiarato – Ho seguito l’evoluzione del campionato italiano e sono colpito dal livello di gioco. Conversano è una piazza ambiziosa e so che ci saranno grandi aspettative. Voglio dare il massimo in campo, portare energia e contribuire sia in attacco che in difesa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author