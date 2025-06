Pallamano Conversano, Marko Curcic è il nuovo terzino destro

La Pallamano Conversano rinforza la rosa con l’ingaggio di Marko Curcic, terzino destro croato, classe 1992. Mancino potente e dotato di fisicità (192 cm), Curcic vanta un lungo percorso internazionale tra Croazia, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Israele.

Dopo gli esordi in patria con RK Medvescak e MRK Dugo Selo, nel 2014 si trasferisce in Bundesliga al VfL Gummersbach, dove resta per sei stagioni. Segue l’esperienza francese con Cherbourg e Grand Nancy, con cui conquista la promozione in StarLigue. Dopo due stagioni in Israele al Ramat Hasharon, approda al Talan Plzen (Repubblica Ceca), per poi tornare nuovamente in Israele nel 2025, sfiorando il titolo nazionale con il Ramat Hasharon.

“Sono qui per dare il massimo – ha dichiarato Curcic –. Conversano ha una tradizione importante e un progetto ambizioso. Voglio contribuire con intensità e spirito di squadra. Ho visto le finali, l’energia del Pala San Giacomo è stata incredibile”.

Con l’arrivo di Curcic, il club biancoverde aggiunge esperienza e qualità in vista della stagione 2025/26, che vedrà la squadra impegnata su più fronti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author