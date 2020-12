Pallamano | Conversano-Bolzano vale la Supercoppa Italiana

Dopo il successo in rimonta su Trieste che ha rafforzato il primo posto in classifica in campionato la Pallamano Conversano si gioca il primo trofeo dell’anno. Al Pala Santa Filomena di Chieti alle ore 19 i ragazzi di Tarafino saranno impegnati contro Bolzano nella Supercoppa Italiana, per quello che di fatto è il posticipo della finale scudetto della passata stagione con le due squadre che erano impegnate in un testa a testa per il primo posto al momento dell’interruzione per Covid. L’accoppiamento è stato dato dalla vittoria della Coppa Italia degli altoatesini e dal primo posto in classifica di Conversano a febbraio scorso. Quella che si terrà in terra abruzzese sarà la prima sfida stagionale tra i ragazzi di Tarafino e quelli di Sporcic, che come il suo collega sta gradualmente passando dal campo alla panchina. Ha presentato la sfida il capitano conversanese Umberto Giannoccaro.