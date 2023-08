Pallamano: Conversano, Esteban Alonso nuovo vice allenatore

Si amplia lo staff tecnico della Pallamano Conversano: entra a far parte dello staff biancoverde l’allenatore italo-argentino Esteban Alonso proveniente dalla pallamano Molteno.

Esteban è arrivato in Italia nel 2013 vestendo come giocatore prima la maglia della Pallamano Follonica e successivamente quella della Pallamano Molteno per ben sei stagioni. Nel mezzo l’esperienza in Spagna dove ha militato nella Balonmano Mislata. Proprio nella penisola iberica Alonso ottenendo il cartellino di terzo livello come allenatore. Attualmente al lavoro per ottenere il Master Coach EHF, Alonso ha condotto la formazione U20 maschile del Molteno alle Finali Nazionali di categoria nel 2021 e nel 2023.

Esteban Alonso affiancherà coach Tarafino nel ruolo di vice allenatore: “Le mie sensazioni alla chiamata di Conversano sono state di sorpresa e sicuramente di tanta motivazione. Ogni allenatore lavora per potersi migliorare, quindi quando sono stato contattato dalla società biancoverde è stata una gioia immensa per me essendo consapevole di cosa significhi. L’obiettivo principale è imparare da Tara il metodo, lo stile, l’organizzazione e la gestione mettendomi a sua disposizione; avere la possibilità di lavorare insieme a lui è una grande motivazione, far parte del suo staff tecnico è un onore per me”.

Esteban ha da sempre allenato i giovani in tutte le squadre nelle quali ha militato e anche a Conversano prenderà le redini della formazione U20 e U17 maschile in gemellaggio con la Pallamano Putignano: “Per quanto riguarda il settore giovanile cercherò di continuare con la dinamica di lavoro in linea con la prima squadra, puntando al miglioramento tecnico-tattico individuale dei ragazzi”.

“Tanta gente mi ha parlato bene sia della città che della società del Conversano la mia prima impressione all’arrivo è stata davvero positiva, ci sarà ancora tempo per conoscerci!”, conclude.

